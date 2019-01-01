هدف متأخر في مرمى توتنهام يمنح مانشستر يونايتد الفوز

أحرز أنجيل جوميز هدفا قبل النهاية بتسع دقائق ليقود مانشستر يونايتد للفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير في كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم في نهاية جولة الفريق الخارجية في آسيا واستراليا بالانتصار في مبارياته الأربع خلال الجولة اليوم.



وجاء هدف جوميز (18 عاما) أحد لاعبي أكاديمية النادي عقب تعادل لوكاس مورا لتوتنهام الذي ألغى هدف أنطوني مارسيال الافتتاحي ليونايتد.



ومنح هذا الفوز انتصارا جديدا ليونايتد الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 20 مرة بعد الفوز على بيرث جلوري وليدز يونايتد وإنترناسيونالي.



ورغم الفوز لم تكتمل سعادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشار بعد إصابة المدافع ايريك بيلي في ركبته ومغادرته الملعب بعد عشر دقائق من مشاركته بديلا.



وبدل سولشار تشكيلة الفريق بالكامل في الشوط الثاني بينما غير ماوريسيو بوكيتينو مدرب وصيف بطل أوروبا ستة لاعبين.