السبسي يوارى الثرى بمقبرة الجلاز السبت.. والجيش يؤمن الجنازة

أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسى فيصل خليفة أن موكب دفن رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي سيكون بعد غد السبت، مشيرا إلى أن "موكب الدفن" سينطلق الساعة الحادية عشر (بالتوقيت المحلي) من قصر قرطاج في اتجاه مقبرة الجلاز.



وقال فيصل خليفة - في تصريحات إذاعية - إن عددا من رؤساء الدول سيحضرون موكب الدفن.



بدوره، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء اليوم إن الجيش الوطني سيُؤمن جنازة وطنية كبيرة للرئيس الراحل.



وأوضح الشاهد - عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد مراسم الدفن بالبرلمان - أن وفودا أجنبية ستحضر جنازة الرئيس الراحل، معتبرا رحيله "خسارة كبيرة لتونس".