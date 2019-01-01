توترات جديدة في إيطاليا بعد دعوة سالفيني لخفض الضرائب

زاد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم، من الضغط مرة أخرى على الائتلاف الحاكم بدعوته إلى خفض الضرائب بعد عزوفه في الوقت الراهن عن محاولة إجراء انتخابات مبكرة، وهي الخطوة التي يمكن أن تؤدي إلى صدام جديد مع بروكسل.



وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن زعيم الرابطة اليمينية قال للصحفيين في روما اليوم الخميس: "إذا كانت هناك إرادة لتحقيق شيء، فإننا سنستمر.. لكنني ما زلت أريد أن أفهم ما هي فكرة الميزانية".



ودعا سالفيني إلى إجراء تخفيضات ضريبية "قوية" في ميزانية عام 2020، قائلا: سيعني هذا بدء مباحثات "صريحة وشجاعة مع بروكسل، وحذر:" من الواضح أنك لن تقوم بتخفيضات ضريبية كبيرة إذا كنت تطيع إملاءات بروكسل".



وتجنبت إيطاليا التعرض لإجراءات تأديبية أوروبية بشأن ميزانيتها المالية مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، بعد خفض العجز المستهدف لهذا العام وطمأنتها لبروكسل من أن التزام الحكومة بالانضباط المالي سيستمر حتى عام 2020.