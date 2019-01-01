معارض قطري: الجميع تضرر من "الجزيرة"

استنكر المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني، ممارسات قناة "الجزيرة" تجاه مملكة البحرين، مؤكدًا أن الجميع تضرر من سياساتها التي انتهجتها منذ تأسيسها.



وكتب "بن فهد آل ثاني" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "لو سأل المشاهد نفسه؛ ما الهدف من المحتوى الذي بثته قناة الجزيرة عن أشقائنا مملكة البحرين؟.. هل الهدف حماية شعب البحرين؟ أو المحافظة على أمن البحرين؟".



وقال المعارض القطري: "قطعًا لا، هم يحاولون تأجيج الشارع البحريني، واستكمالًا لخطط تنظيم الحمدين لقلب أنظمة الحكم في الخليج والدول العربية"، مضيفًا: "حتى الكويت التي لم تقاطع، صرحت أكثر من مرة وعلى لسان أميرها بأنهم تأذوا من قناة "الجزيرة".



وتابع: "معارضة الجميع لقناة "الجزيرة" "ردة فعل" للأفعال التي انتهجتها منذ تأسيسها في منتصف التسعينيات"، وأكد قائلًا: "هذا العداء ليس من صالح قطر أو المواطنين القطريين الذين سيكونون آخر الضحايا".