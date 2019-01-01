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الثقافة

ختام البرنامج التدريبي "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي" بقصور الثقافة

الخميس 25/يوليه/2019 - 09:05 م
جريدة الدستور
حسام الضمرانى
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين وبالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية فعاليات البرنامج التدريبي "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى" لأربعين مشاركًا من مديري العموم ومديري الإدارات الوسطى بقاعة سعد الدين وهبة بديوان عام الهيئة.

يذكر أن البرنامج احتوى على عدد من المحاضرات التى تناقش الاستراتيجية والأمن القومى وهى "مفاهيم وأبعاد الأمن القومى، المخططات الغربية لتقسيم الدول العربية، مبادئ الاستراتيجية القومية، دور القوة الذكية فى تحقيق الأمن القومى، حروب الجيل الرابع.. الحروب اللامتماثلة، تحديات الأمن القومى فى العصر الحديث، ظاهرة التطرف والإرهاب واستراتيجية المواجهة، الأمن المائى المصرى، الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى كمهددات للأمن القومى".
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