حكومتا بغداد وأربيل تتفقان على استمرار التواصل لإيجاد حلول للمشاكل العالقة

اتفقت الحكومة الاتحادية العراقي مع حكومة إقليم كردستان العراق على استمرار التواصل لإيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بين الطرفين، فيما تقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد الأسبوع المقبل.



وقالت حكومة كردستان العراق - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم - إن اللجنة العليا المشتركة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان الخاصة بحل المسائل العالقة بين الحكومتين، اجتمعت بإشراف رئيس وزراء الإقليم ونائب رئيس وزراء الحكومة الاتحادية لشؤون الطاقة للبدء بالحوار حول إيجاد حلول عادلة دستورية للمسائل العالقة.