«مستقبل وطن» يكرم أوائل الثانوية العامة والازهرية بالشرقية

كرم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، المتفوقين في الثانوية العامة والازهرية، من أبناء مركز الحسينية، والبالغ عددهم 60 طالبا، فى الحفل الذى أقامته أمانة الحزب بالمركز، بالتنسيق مع رئاسة المدينة، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير، ودروع لكافة الطلبة تكريمًا لهم على حرصهم على التفوق والتميز.



وأعرب الدكتور "محمد سليم" الأمين العام للحزب بالشرقية، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد معنوي حرص عليه الحزب، بحضور البرلماني "خالد عبد المولى" نائب الحزب عن دائرة الحسينية وصان الحجر، والحاج محمد حسن العقيلي "عضو هيئة مكتب الحزب بالشرقية، والأستاذ "عمرو شعلان" امين شئون المحليات بالمحافظة، والحاج" عبدالعال ابوالليل" أمين المركز وهيئة مكتبه، والمحاسب "علي الصناديلي" رئيس مجلس ومدينة الحسينية، والأستاذ "يحيى الطحاوي" امين التنظيم بالحسينية، والشيخ" زكريا ابراهيم"، وكيل المنطقة الازهرية بالمركز، وأولياء أمور الطلبة.



وأكد "سليم" ان الحزب يرعى المواهب والمتفوقين بشتى المجالات لاسيما التعليمية، موضحًا بأن النجاح أساسه الجهد والعمل والتفوق والمثابرة، مشيرًا بأن الحزب على أتم الإستعداد لتقديم الخدمات اللازمة للطلاب المتفوقين، ليكونوا فخرا دائما لاسرهم ووطنهم، موضحًا أن التكريم تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد الذي يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظرًا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق.



ووعد النائب "خالد عبد المولى" في كلمته باستضافة الطلاب المتفوقين من أبناء دائرته واصطحابهم لمجلس النواب لتكريمهم تحت قبة البرلمان، واختتم الحفل بتسيلم الجوائز للطلاب وسط فرحة عارمة من أولياء أمورهم وأهاليهم.