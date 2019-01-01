الرئيس الإماراتي يعزي تونس في وفاة السبسي

بعث الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، سائلًا المولى - تعالى - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم أن نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس التونسي المؤقت.