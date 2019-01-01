أحمد فتحى: هناك «نجوم شباك» يحققون إيرادات بالملايين و«ما يسووش ٥ جنيه»

كشف الفنان أحمد فتحى عن تفاصيل أعماله السينمائية المقبلة، بداية من فيلم «ديدو.. أرجوك لا تفعصنى سهوًا»، الذى يلعب فيه دور ضابط أجنبى يحمى شخصية «عقلة الإصبع»، التى يجسدها كريم فهمى، بجانب «الطيب والشرس واللعوب»، الذى يقدم فيه شخصية «نجم تسعيناتى» تراجعت شهرته فى عام ٢٠١٨. وقارن «فتحى»، فى حواره مع «الدستور»، بين مفهومى الموهبة والنجومية، معتبرًا أن هناك كثيرًا من عمالقة الفن الموهوبين جدًا لم يكونوا «نجوم شباك»، فى حين أن هناك فنانين يحققون إيرادات بملايين الجنيهات رغم أنهم «ما يسووش ٥ جنيه».



حصد جائزة أفضل ممثل عن دوره فى مسلسل «طلقة حظ» ضمن فعاليات مهرجان «همسة» الدولى للآداب والفنون فى دورته السابعة، وضمت لجنة تحكيم المهرجان كلًا من الفنانة مادلين طبر، الرئيس الشرفى للمهرجان، والمخرج عادل عوض، رئيس لجنة التحكيم.

■ بداية.. ما تفاصيل مشاركتك فى فيلم «ديدو.. أرجوك لا تفعصنى سهوًا» مع كريم فهمى؟

- أجسد فيه شخصية ضابط شرطة أجنبى مكلف بمراقبة «ديدو»، الشخصية التى يجسدها كريم فهمى، وهو دور جديد علىّ تمامًا، وأمامنا وقت طويل للانتهاء من تصوير الفيلم، فنحن ما زلنا فى المراحل التحضيرية الأولى.

والعمل ملىء بالكوميديا السلسة الجميلة ويتناول شخصية لم تتطرق إليها السينما المصرية من قبل، وهى «عقلة الإصبع»، فضلًا عن الكتابة «الحلوة والمميزة» للموهوب كريم فهمى، ووجود طاقم فى غاية الاحترام والتميز.

■ ما صحة تعاونك مع تامر حسنى فى فيلمه الجديد؟

- وجودى فى فيلم تامر حسنى شائعة، وكل ما فى الأمر أننى جلست مع «تامر» واتفقنا على الظهور فى مشهد واحد كضيف شرف، لكن ذلك لم يحدث ولم يتواصل معى أحد بشأنه، رغم مرور عام كامل على الاتفاق.

■ وماذا عن فيلم «الطيب والشرس واللعوب» الذى تنافس به فى عيد الأضحى؟

- لست متأكدًا من عرض «الطيب والشرس واللعوب» فى عيد الأضحى حتى الآن، وإن عرفت من بعض المواقع الإلكترونية أن عرضه سيكون فى هذا الموسم بالفعل، وفى النهاية الأمر يتعلق بشركة الإنتاج وخطتها لطرح العمل.

وأقدم فى الفيلم دور «الشرس»، خلال أحداث تدور حول ٣ ممثلين من نجوم فترة التسعينيات، تغيب عنهم شمس النجومية ويحاولون العودة إليها فى عام ٢٠١٨، وذلك بتقديم فيلم ينتجونه بمجهودهم الخاص، رغم أنهم «غلابة» و«على باب الله» ولا يمتلكون أى أموال، ما يعرضهم للعديد من المواقف الكوميدية.

■ كيف ترى المنافسة السينمائية فى موسم عيد الأضحى؟

- لا منافسة بيننا وبين زملائنا الكبار، مثل صُناع وطاقم الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق»، الذى ينتظره الوطن العربى بأكمله منذ فترة كبيرة، ولما شاهدت «البرومو» الخاص به «اتخضيت»، لأنه «حلو جدًا»، كما أننى من جمهوره وأحب كريم عبدالعزيز.

يكفينا شرف المحاولة مع أسماء كبيرة مثل كريم عبدالعزيز وأحمد حلمى وأحمد عز، وأعتبر ذلك فخرًا كبيرًا.

■ «٣ أيام فى الساحل» عمل مسرحى حقق جماهيرية كبيرة.. ماذا عن كواليسه؟

- لى الشرف أن أعمل بجوار فنان كبير مثل محمد هنيدى، الذى كان سببًا فى ظهور نجوم كبار على الساحة الفنية الآن، بعدما فتح لهم الباب، وغير وجه السينما المصرية بفيلم «إسماعيلية رايح جاى»، ثم جاء الآن لإعادة الريادة إلى المسرح الخاص بعرض «٣ أيام فى الساحل»، المليئة كواليسه بالفرح والسعادة والحب والتعاون بين فريق العمل، وهو ما سيظهر للجمهور على خشبة المسرح.

■ بصفة عامة.. مَن مِن الفنانين تحب الظهور معه؟

- أى فنان مبدع أو موهوب أتمنى الوقوف أمامه فى عمل فنى، كبيرًا أو صغيرًا فى السن، والحمد لله ربنا أكرمنى ووقفت أمام أسماء فنية كبيرة. وتمنيت الوقوف أمام الراحلين: عبدالحليم حافظ ومحمود مرسى وأحمد زكى، والحمد لله وقفت أمام نور الشريف، والآن أتمنى العمل مع الدكتور يحيى الفخرانى، الذى أعتبره علامة فى تاريخ الفن المصرى، بجانب محمد ممدوح «تايسون» وأحمد الفيشاوى.

■ لماذا محمد ممدوح وأحمد الفيشاوى تحديدًا؟

- محمد ممدوح فنان موهوب جدًا وصادق فى تمثيله، وكذلك أحمد الفيشاوى واحد من أروع الممثلين أمام الكاميرا. وأشير هنا إلى وجود فارق كبير بين الموهبة والنجومية، فهناك نجوم شباك يحققون إيرادات بملايين الجنيهات و«هما مايسووش ٥ جنيه»، وهناك عمالقة فى الفن خلدوا داخل قلوب الجمهور ولم يكونوا نجوم شباك، مثل عادل أدهم ومحمود مرسى، فالشهرة لا تعنى الجودة والموهبة والتميز فى الأداء.

■ ما الذى يصنع النجومية إذن؟

- «حاجات كتيرة جدًا».. النجومية صناعة كبيرة لها العديد من المقومات، فى بدايتها «توفيق ربنا»، بالإضافة إلى عوامل أخرى يتدخل فيها الأشخاص والعلاقات، لكن تبقى الموهبة فى النهاية، فليس من المهم أن تكون نجم شباك، والأهم هو خطف القلوب كلما ظهرت.

■ هل هناك دور تحلم بتقديمه؟

- الحمد لله أنا قدمت شخصيات كثيرة جدًا على الشاشة، وأتمنى تجسيد الأدوار التى لم أقدمها من قبل، خاصة الغارقة فى الإنسانية، مثل المصابين بـ«متلازمة داون»، الذين ينبغى تركيز الضوء عليهم، فهم مواطنون مثلنا لا بد من الشعور بهم وبمشكلاتهم المختلفة.

■ فى رأيك.. لماذا غلب طابع «الأكشن» على السينما المصرية فى الفترة الأخيرة؟

- الرواج الكبير الذى حققته أفلام «الأكشن» الأجنبية، هو ما دفع المصريين للاهتمام بها، كما أنه يتماشى مع العصر الذى نعيشه.

