البنك المركزي الأوروبي يقرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.



وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن البنك المركزي الأوروبي قرر - خلال اجتماع كبار المسئولين اليوم في فرانكفورت - الإبقاء على السعر الرئيسي لإعادة التمويل عند صفر، مع الإبقاء أيضا على سعر الإيداع عند ناقص 4ر0 في المائة.



وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض جديد فى سعر الإيداع، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي هو الإبقاء على ثبات الأسعار مع استمرار معدلات التضخم عند 2 في المائة تقريبا.



وكان معدل التضخم في الدول الأوروبية خلال شهر يونيو الماضى قد بلغ 3ر1 في المائة.