اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه تستعد لفعاليات الأسبوع

واصلت للجنة العلمية لأسبوع القاهرة الثانى للمياه، برئاسة الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، الإعداد للأنشطة العلمية الخاصة بالأسبوع، الذى تعقد فعالياته خلال الفترة من 20- 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة بعنوان "الاستجابة لندرة المياه"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويتضمن الأسبوع عدة أنشطة وفعاليات، منها عقد اجتماع مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي الذي يشارك فيه وزراء 11 دولة إسلامية، وفعاليات المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية والجلسات يجرى تنظيمها بالتعاون مع الهيئات الدولية وشركاء التنمية ومنتدى شباب المتخصصين الأفريقي الثاني، واجتماعات المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه.



وقالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لـ"الدستور"، إن الفعاليات تتضمن عدد من المسابقات ومعرض، ومسابقة لمشاريع التخرج المفتوحة للجامعات الحكومية أو الخاصة في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه، ومسابقة أفضل بحث تطبيقي يكون موضوعه ضمن محاور الأسبوع.