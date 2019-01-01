الاتحاد الأوروبي يرفض طلب جونسون إعادة التفاوض حول بريكست

رفض الاتحاد الأوروبي الخميس بشكل قاطع طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعادة التفاوض للتوصل الى اتفاق جديد حول بريكست.

وحذر كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي حول الملف، ميشال بارنييه، الدول الأعضاء في التكتل من أن جونسون كان يحاول اثارة الانقسام في صفوفها من طريق التهديد بالخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق.



وأبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر رئيس الوزراء البريطاني في مكالمة هاتفية أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يمنحوا بروكسل أي تفويض لإعادة التفاوض.



وقالت المتحدثة باسمه مينا اندرييفا "اجرى الرئيس يونكر محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء جونسون، وبعدما استمع اليه، جدد موقف الاتحاد الأوروبي لجهة أن اتفاق الانسحاب هو الافضل والوحيد الممكن بالنسبة للاتحاد الاوروبي".



واضافت "اكد له ايضا ان المفوضية الاوروبية مستعدة للعمل مع المملكة المتحدة لاتمام الاعلان السياسي (المرفق باتفاق الخروج) ولبحث كل اقتراحاتها، شرط ان تكون منسجمة مع اتفاق الخروج".



واوضحت المتحدثة ان "المسؤولين تبادلا ارقام هاتفيهما الجوالين وتوافقا على البقاء على اتصال".



وفي وقت سابق الخميس، نبه المفاوض الاوروبي ميشال بارنييه الى ان مطالب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون حول تعديل اتفاق بريكست "غير مقبولة"، داعيا الاتحاد الاوروبي الى الاستعداد لاحتمال خروج بريطانيا من دون اتفاق.



وقال بارنييه في رسالة وجهها الى ممثلي الدول ال27 واطلعت عليها فرانس برس إن جونسون "اعلن انه إذا كان ينبغي التوصل الى اتفاق، فيجب الغاء شبكة الامان (المتعلقة بالحدود الايرلندية). هذا بالتأكيد غير مقبول ولا يقع ضمن مهام المجلس الاوروبي".



وشدد على أن "عدم وجود اتفاق لن يكون أبدا خيار الاتحاد الاوروبي، ولكن علينا ان نستعد جميعا لكل السيناريوات".



ووصف جونسون الخميس الاتفاق الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء السابقة تيريز ماي مع بروكسل ب"غير المقبول"، وقال ان حكومته ستولي "أولوية قصوى" للتحضيرات للخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل في الموعد المحدد في 31 أكتوبر.