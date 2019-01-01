حركة تغييرات وتكليفات محدودة بالري

أصدر وزير الموارد الماية والرى، قرارا وزاريا رقم 234 لسنة 2019، بشأن إجراء حركة تنقلات وتكليفات فى عدة هيئات منها الهيئة المصرية لمشروعات الصرف والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسون وقطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء.



وقرر وزير الرى، تكليف نادى عبدالهادى المهدى،محام، مدير عام للإدارة العامة للتحقيقات بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وعاطف محمود السيد محام، مدير عام للإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المصرية لمشروعات الصرف، وعلى أحمد مسافر، مدير عام للإدارة العامة للموارد البشرية بقطاع البنية القومية لشمال سيناء.



كما قرر وزير الموارد المائية والرى، تكليف المهندس خالد عبدالعزيز شتلة، رئيسا للإدارة المركزية لمحطات طلمبات مصر الوسطى الجنوبى، والمهندس ناجى عبداللطيف لبيب، مدير عام للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس خالد مصطفى شحاتة، مدير عام للإدارة العامة لمحطات طلمبات الشرقية والغربية.