باريس سان جيرمان: استبعاد نيمار عن مواجهة إنتر ميلان

استبعد مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توماس توخيل، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة إنتر ميلان الإيطالي.



ويلعب الفريق الباريسي مباراة ودية ضد النيراتزوري مساء الجمعة في إطار تحضيرات كل منهما للمشاركة في استحقاقات الموسم الكروي الجديد.



وجاء خروج نيمار من قائمة باريس، ليزيد من حدة التكهنات التي تربط اللاعب بالرحيل عن الفريق الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويفتح باريس الباب لرحيل نيمار بشرط الحصول على مبلغ 222 مليون يورو هذا الصيف، وهو المبلغ الذي دفعه فريق العاصمة الفرنسية للتعاقد معه من برشلونة الإسباني قبل عامين.



ولم يشارك نيمار حتى الآن في أي مباراة مع الفريق الباريسي في فترة التحضير للموسم الجديد.