ولفرهامبتون يضع عينه على مدافع ريال مدريد

وضع نادي ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي عينه على التعاقد مع مدافع فريق ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويريد الفريق الإنجليزي ترميم الخط الخلفي بالحصول على خدمات المدافع الإسباني خيسوس فاييخو من النادي المدريدي.



ويخرج فاييخو من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد بالموسم الجديد، بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في خانة قلب الدفاع.



وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي " مساء الخميس، إلى أن ولفرهامبتون تحرك بالفعل للتعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة في الصيف الحالي.



وأوضحت الشبكة أن ولفرهامبتون دخل في مفاوضات لضم اللاعب لمدة عام واحد فقط بنظام الإعارة دون خيار شراء العقد.