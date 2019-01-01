الجيش اليمني يستهدف مواقع الميلشيا الحوثية شرق صعدة

نفذت قوات الجيش اليمني هجوما واسعا على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم الخميس، أن المدفعية اليمنية قصفت مواقع وتجمعات الميلشيا فوق سلسلة جبال سحامة الواقعة في محيط مركز مديرية كتاف؛ ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربة قتالية للميلشيا.