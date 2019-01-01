المحكمة العليا البرازيلية تأمر "بتروبراس" بتزويد سفينتين إيرانيتين بالوقود



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن شركة (بتروبراس) ترفض تزويد السفينتين الإيرانيتين المحملتين بالبضائع بالوقود بدعوى إدراجهما على قائمة العقوبات الأمريكية؛ الأمر الذي يمكن أن يعرض الشركة لغرامات مالية ضخمة.



وكان سفير إيران لدى برازيليا قد هدد - أمس - بأن طهران قد تعيد النظر في وارداتها من البرازيل حال استمرارها في عدم تزويد هاتين السفينتين بالوقود، مشيرا إلى أنه "من السهولة بمكان بالنسبة لإيران أن تجد موردين آخرين لما تستورده من البرازيل من لحوم وذرة وفول صويا".



يشار إلى أن إيران تعتبر واحدة من أكبر مستوردى الحبوب البرازيلية.

أمرت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل، اليوم الخميس، شركة (بتروبراس) البترولية المملوكة للدولة بتزويد السفينتين الإيرانيتين المتوقفتين في موانئ البرازيل منذ أوائل الشهر الماضى بالوقود.