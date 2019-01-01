دورتموند يقترب من ضم نجم برشلونة

أصبح نادي بوروسيا دورتموند الألماني على مقربة من التعاقد مع الجناح البرازيلي الدولي مالكوم من نادي برشلونة الاسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



و يرتبط مالكوم بإمكانية الرحيل عن النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الجاري في ظل عدم نجاحه في الحصول على مكان أساسي في تشكيل البارسا.



وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن فريق ملعب سيجنال إيدونا بارك، وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع برشلونة للحصول على توقيع مالكوم.



وأشارت التقارير مساء اليوم الخميس إلى أن دورتموند أصبح قريبا من التعاقد مع اللاعب والاتفاق على ضمه من البارسا مقابل 42 مليون يورو.



و كان البارسا قد حارب روما الإيطالي من أجل التعاقد مع مالكوم قادما من بوردو الفرنسي، لكن اللاعب لم يُظهر إمكانياته الحقيقية مع البلوجرانا.