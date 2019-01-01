الزمالك يسعى للتعاقد مع حارس بتروجيت

عرض مسؤولو نادي الزمالك مبلغ 7 ملايين جنيه على مسئولي نادي بتروجت؛ للتعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق البترولي الصاعد وحارس المنتخب الأولمبي في فترة الانتقالات الحالية.



وكان الزمالك حصل على توقيع محمد صبحي خلال الفترة الماضية في ظل المفاوضات المستمرة مع النادي البترولي لضم اللاعب.



وطلب مسئولو بتروجت الحصول على 8 ملايين جنيه لبيع الحارس نهائيا للقلعة البيضاء في الفترة الحالية.



وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي الأبيض أن الخلاف على المقابل المادي ليس أزمة، وسيتم حله خلال ساعات وإعلان ضم الحارس رسميا.