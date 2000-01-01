محافظ الدقهلية يقرر خفض درجات القبول بالصف الأول للثانوية العامة



وشدد المحافظ في تصريح اليوم الخميس، على أن يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة والمدارس التي شغلت الأماكن بها حسب الكثافة، وطبقًا للقرار الوزاري رقم 148 في 24 7 2000، كما يتم تنسيق الطلاب والطالبات الناجحين بالدور الثاني حسب المجموع الحاصلين عليه طبقًا لتنسيق الدور الأول.



بدوره، قال علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إن قرار محافظ الدقهلية بالموافقة على خفض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي، جاء بعد الاطلاع على الإحصاء التكرارى المتجمع الصاعد؛ لنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019.

قرر محافظ الدقهلية، خفض الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول للثانوية العام للعام الدراسي 20192020 من 230 درجة إلى 226 درجة؛ لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب وبهدف استكمال القوة الاستيعابية للفصول.