رئيس وزراء أونتاريو: جونسون سيقوم "بعمل عظيم"

قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد اليوم، إن بوريس جونسون سيقوم "بعمل عظيم" كرئيس وزراء بريطانيا.



وأشاد دوج فورد - الذي ينتمي لحزب المحافظين الكندي - بالزعيم الجديد لحزب المحافظين البريطاني في مؤتمر صحفي عقد في مدينة (لوسان) بمقاطعة (أونتاريو).



وقال فورد "لقد حصل على وظيفة كبيرة لتعديل الأمور، إنه كابوس كبير هناك، لكنني أعتقد أن شعب المملكة المتحدة سيدعمه". وأضاف "إنه ليس شخص أحمق. سوف ينجز المهمة".



وأعرب فورد عن تمنياته بمقابلة جونسون إذا سافر إلى المملكة المتحدة، مضيفًا أنه "يحب" دائما السياسي البريطاني، الذي سبق له شغل منصب رئيس بلدية لندن.



يذكر أن جونسون، أحد كبار قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تولى منصب رئيس وزراء بريطانيا بعد أن هزم بأغلبية ساحقة منافسه جيريمي هنت على منصب زعيم حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا.