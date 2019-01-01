استدعاء رئيسي الترجي والوداد للمحكمة الرياضية

قررت محكمة التحكيم الرياضي توجيه الدعوة لرئيسي الترجي التونسي والوداد المغربي، للحضور إلى مقرها بسويسرا خلال الأيام المقبلة.



جاءت دعوة محكمة التحكيم الرياضي لحمدي المدب رئيس الترجي وسعيد الناصري رئيس الوداد للاستماع إلى أقوالهما قبل إصدار الحكم النهائي في قضية مباراة الفريقين بنهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" أسند أزمة المباراة التي انتهت بانسحاب الوداد المغربي، وتتويج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمحكمة الرياضية؛ لإصدار حكمها النهائي مطلع الأسبوع المقبل.