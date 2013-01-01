الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

توتنهام يوقع عقد رعاية مماثلا لغريمه تشيلسي

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:52 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
أعلن توتنهام الإنجليزي وصيف بطل دوري أبطال اوروبا موافقته على توقيع عقد جديد لرعاية قميص النادي مع مجموعة‭‭ ‬‬"إيه آي إيه"،‭‭ ‬‬ليمتد حتى نهاية موسم 2026-2027، وهو العقد الذي تصل قيمته المالية لصفقة رعاية قميص الغريم تشيلسي.

وترعى شركة "إيه آي إيه" لتأمينات الحياة قميص توتنهام منذ 2013، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتفاق الجديد تبلغ قيمته 320 مليون جنيه إسترليني على مدار الأعوام الثمانية.

ويعادل هذا المبلغ قيمة الصفقة التي أبرمها تشيلسي مع شركة يوكوهاما للإطارات في 2015 بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وقال دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام في بيان رسمي: "هذه الشراكة المتجددة والممتدة تدل على قوة ونجاح علاقتنا الراسخة مع مجموعة إيه آي إيه، وتؤكد التأثير الإيجابي الذي استطاع توتنهام تحقيقه على العلامة التجارية للمجموعة".

وتابع: "نشعر بالفخر للحصول على هذا الدعم الهائل من المجموعة في مثل هذا الوقت المهم في تاريخ النادي".

وأضاف: "يجب أن نواصل التعاون لدعم نمو النادي والمجموعة في آسيا ودعم التزام شركة إيه آي إيه بالحياة الصحية وذلك في عيدها المئوي وما بعده".

وتأسست شركة التأمين في شنغهاي قبل نحو مئة عام، وكانت أول شركة تأمين أجنبية تحصل على ترخيص للعمل في الصين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات مساعدي وزير الداخلية

منذ حوالي 7 ساعات

للمرة الثانية تجديد حبس منى الغضبان 45 يومًا في الفيديوهات الفاضحة

منذ يوم

أشرف زكي لـ"الدستور": "فاروق الفيشاوي بخير"

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

للمرة الثانية تجديد حبس منى الغضبان 45 يومًا في الفيديوهات الفاضحة

بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات مساعدي وزير الداخلية

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

ستوديو

مصطفى بكري: رئيس وزراء بريطانيا الجديد يهاجم الإسلام

وفاة الفنانة فوزية عبدالعليم

المخرج عمرو عابدين يروي تفاصيل لقائه الأخير بالفنان فاروق الفيشاوي

الكعبي تكشف سر رفض بريطانيا إدانة الإخوان

ads

رياضة

باريس سان جيرمان: استبعاد نيمار عن مواجهة إنتر ميلان

ولفرهامبتون يضع عينه على مدافع ريال مدريد

دورتموند يقترب من ضم نجم برشلونة

الزمالك يسعى للتعاقد مع حارس بتروجيت

الرئيس نيوز

بالأسماء.. وزير الرى يجرى "حركة تنقلات" محدودة

بالصور.. انقلاب سيارة تحمل 68 طنا "ماء نار" في أسيوط

ناشط سوداني: قادة "إعلان الحرية والتغيير" ضيّعوا دماء الشهداء

عودة رحلات "الخطوط الجوية البريطانية" إلى القاهرة غدا

منوعات

فلكيون: نجم عملاق في طريقه للزوال يقدم نظرة مسبقة عن مصير الشمس

اكتشاف نجمين ميتين "يرقصان" بشكل يتحدى توقعات العلماء

العلماء يكشفون ملابسات جريمة حدثت منذ 1400 عام

انهيار أرضي يبتلع سيارة "فان" بها أكثر من 16 راكبا في المغرب

كشكول

غداً.. جامعة عين شمس تستقبل طلاب الشهادات الأجنبية والمعادلة لتسجيل رغباتهم

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بـ89.13 %

ننشر نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر

لطلاب الثانوية.. تعرف علي الكليات التكنولوجية المعتمدة من الأعلي للجامعات

إسلام سياسي

تفاصيل جديدة بشأن فضيحة الفساد المالي لقادة الإخوان في تركيا

قيادي إخواني: التنظيم الدولي أقرّ الفساد المالي لقادة الجماعة بتركيا

داعش وطالبان "يهزان" كابول بـ3 تفجيرات كبرى

نورا.. قناصة داعش الحسناء التي ظهرت في العراق من جديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
جلال حمام
أكاذيب مُراسل وصدق فنان
صفوت البياضي
النزول على سطح القمر
المزيد

الثقافة

فرقة رضا تشارك الاحتفال القومي لمحافظة مطروح

اتحاد الناشرين المصريين يسحب جائزة النشر التشجيعية من دار نبته

"إفريقيا فى القلب" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 4 أغسطس

سلسلة ندوات إعادة قراءة التاريخ بأتيليه القاهرة لمجابهة "صفقة القرن"

صفحتنا ع الفيس بوك