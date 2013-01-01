توتنهام يوقع عقد رعاية مماثلا لغريمه تشيلسي

أعلن توتنهام الإنجليزي وصيف بطل دوري أبطال اوروبا موافقته على توقيع عقد جديد لرعاية قميص النادي مع مجموعة‭‭ ‬‬"إيه آي إيه"،‭‭ ‬‬ليمتد حتى نهاية موسم 2026-2027، وهو العقد الذي تصل قيمته المالية لصفقة رعاية قميص الغريم تشيلسي.



وترعى شركة "إيه آي إيه" لتأمينات الحياة قميص توتنهام منذ 2013، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتفاق الجديد تبلغ قيمته 320 مليون جنيه إسترليني على مدار الأعوام الثمانية.



ويعادل هذا المبلغ قيمة الصفقة التي أبرمها تشيلسي مع شركة يوكوهاما للإطارات في 2015 بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني سنويا.



وقال دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام في بيان رسمي: "هذه الشراكة المتجددة والممتدة تدل على قوة ونجاح علاقتنا الراسخة مع مجموعة إيه آي إيه، وتؤكد التأثير الإيجابي الذي استطاع توتنهام تحقيقه على العلامة التجارية للمجموعة".



وتابع: "نشعر بالفخر للحصول على هذا الدعم الهائل من المجموعة في مثل هذا الوقت المهم في تاريخ النادي".



وأضاف: "يجب أن نواصل التعاون لدعم نمو النادي والمجموعة في آسيا ودعم التزام شركة إيه آي إيه بالحياة الصحية وذلك في عيدها المئوي وما بعده".



وتأسست شركة التأمين في شنغهاي قبل نحو مئة عام، وكانت أول شركة تأمين أجنبية تحصل على ترخيص للعمل في الصين.