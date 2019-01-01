"الكلاب البلدي".. علاج لذوي الاحتياجات الخاصة



"رابطة محبي الكلاب البلدي" حملة أسستها ودشنتها، نجلاء البنهاوي، لتؤكد من خلالها أن هذه المخلوقات ليست بالخطيرة والشرسة مثلما يصفها الناس، ويطالبون بإباداتها.

تجوب الشوارع والحواري الشعبية منها والراقية، بصحبة مجموعة من المتطوعين ممن يحملون نفس أهدافها في الحفاظ على حياة هذه المخلوقات.

وخلال هذه الجولات تقوم الحملة بتصوير الكلاب والقطط.. وإطعامهم واللعب معهم، وإيصال رسالة للجمهور من خلال بث الصور ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه المخلوقات لم تجد فقط من يعطف عليها، وتقول المؤسسة كل ما وجدته هو أن "الأطفال بيحدفوهم بالطوب ويضربوهم دا في أولاد بيربطوا الكلاب من رقبتهم ويركبوهم".

ومن حملة "البنهاوي"، استطاعت إيصال رسالة أكبر من خلال برنامجها الأخر "Dr Dog" وهو قائم على إشراك الكلاب البلدي في تأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ورش عمل يتم فيها دمج الأطفال مع الكلاب الصغيرة لمعرفة مدى استجابة الاطفال لهذه المخلوقات.

وتحكي نجلاء:" كان في استجابة غير عادية من الاطفال أثناء لعبهم مع الكلاب البلدي، الاتنين قدروا يتفاعلوا مع بعض في ترابط روحي، وعندما تم فصل الحيوانات عن الأطفال في الجلسة التالية سألوا عن وجودهم وأظهروا رغبة التواصل مع الحيوانات مرة أخرى، كما ساعد دمج الكلاب مع الأطفال على تحسين حالاتهم المصابة بالشلل الدماغي والتوحد، بدون تحمل الأسرة عبء التكاليف".

