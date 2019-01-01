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رياضة

قيد لاعبي شمال أفريقيا كمحليين بداية من الموسم المقبل

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:50 م
جريدة الدستور
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أعلنت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم عن فتح باب قيد اللاعبين يوم الإثنين المقبل 29 يوليو الجاري ولمدة شهر حتى 29 من الشهر المقبل.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن فترة القيد ستستمر لمدة شهر، بينما سيكون شهر يناير بالكامل مخصصًا لفترة القيد الثانية.

ومن أبرز الإجراءات الجديدة، فإنه تقرر أنه سيتم قيد لاعب واحد فقط من فلسطين أو سوريا أو شمال إفريقيا ولا يتم اعتباره لاعبًا أجنبيًا على أن تطبق تلك المادة في موسم 2019-2020 فقط، وهو الأمر الذي يعد جديدا بالنسبة للاعبي شمال إفريقيا، حيث إن الأمر كان مطبقا سابقا بالنسبة للاعبين القادمين من فلسطين وسوريا.

وتقرر أنه في حال استقدام لاعبين أجانب، فيجب أن يكونوا مقيدين بأحد أندية القسم الأول أو الثاني في بلده.

وبالنسبة لإجراءات منح التراخيص للأندية ستكون الفترة من 29 يوليو إلى 29 أغسطس، هي المحددة للتقدم بطلبات الحصول على التراخيص، ومعها المرفقات المحددة للأندية الجديدة أو تحديث بيانات الأندية السابق حصولها على ترخيص.

وخصصت فترة الأول من شهر سبتمبر حتى 15 من نفس الشهر للتقدم بتظلمات للجنة طعون التراخيص في حالة رفض الطلب.

وستكون الفترة الثانية لمنح التراخيص من 1 يناير 2020 إلى 30 من ذات الشهر، وبنفس التعليمات المذكورة في فترة سبتمبر، بينما خلال الفترة من 6 فبراير إلى 20 من ذات الشهر، سيكون من حق الأندية التقدم بطعون التراخيص في حالة رفض الطلب.

وشملت الشروط الموضوعة من قبل إدارة شئون اللاعبين أن كل لاعب مشارك في الدوري بقسميه الأول والثاني يجب أن تكون لديه عقد احتراف، بينما سيتم استخراج بطاقة اللعب للقسم الأول من الاتحاد من على النظام الإلكتروني فقط.

يذكر أن الأهلي قد واصل هيمنته على لقب الدوري المصري بإحراز اللقب بشكل رسمي مساء الأربعاء، وذلك للمرة الـ41 في تاريخه.
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