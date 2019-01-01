إصابة المدافع بايلي لنادى يونايتد خلال مواجهة توتنهام

أعرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن قلقه من إصابة مدافعه الدولي الإيفواري إيريك بايلي خلال مواجهة توتنهام، الخميس.



وتعرض بايلي للإصابة على مستوى الركبة، في المباراة التي حسمها الشياطين الحمر بنتيجة 2-1، ضمن الكأس الدولية للأبطال على ملعب هونجكو بمدينة "شنغهاي" الصينية.



وقال سولسكاير عقب مباراة توتنهام: "من النظرة الأولى، لا يبدو الأمر جيدا بالنسبة لبايلي، أعتقد أنه تعرض للالتواء في الركبة، ولكن علينا إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد".



وكان بايلي غاب عن منتخب كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بسبب الإصابة في أربطة الساق، التي تعرض لها في مواجهة تشيلسي بشهر أبريل نيسان الماضي في الدوري الإنجليزي



المدافع الإيفواري عاد للمشاركة مع مانشستر يونايتد بعد التعافي من إصابة الساق، وشارك في مواجهتي إنتر ميلان وليدز يونايتد الوديتين، إلا أنه تعرض للإصابة من جديد أمام توتنهام.