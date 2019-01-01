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رياضة

وكيل جيمس رودريجيز يحيي صفقة انتقاله إلى نابولي

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:45 م
جريدة الدستور
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أحيا البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، صفقة انتقال موكله إلى نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مينديز، وكيل رودريجيز، وصل إلى مدينة نابولي الخميس، للتفاوض مع مسؤولي النادي الإيطالي بشأن الانتقال المحتمل.

ويسعى كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، لجلب لاعبه السابق في مدريد وبايرن ميونيخ إلى ملعب "سان باولو"، لتعزيز قوة فريقه الهجومية قبل انطلاق الموسم المقبل.

ورغم تراجع نابولي مؤخرا عن التعاقد مع اللاعب الدولي الكولومبي، بسبب إصرار الريال على بيعه دون إعارته، إلا أن وصول مينديز يعني عودة المفاوضات من جديد بين الطرفين.

ويطلب النادي الملكي 50 مليون يورو على الأقل نظير بيع صاحب الـ27 عاما، إلا أن نابولي يطمح لاستعارته مع وضع بند خيار الشراء في نهاية الموسم القادم.

ويأمل نابولي في سرعة إتمام الصفقة لحسمها قبل أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي انضم أيضا لسباق التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نابولي قد لا يكون الوحيد الذي سيفاوضه مينديز من أندية إيطاليا بخصوص رودريجيز، إذ إن ميلان قد يدخل هو الآخر على الخط للتعاقد مع الدولي الكولومبي.
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