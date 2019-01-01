لاتسيو: لن نقف أمام رحيل سافيتش لمانشستر يونايتد

أكد رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو أن النادي لن يقف في طريق ميلينكوفيتش سافيتش في حالة أراد الانتقال إلى مانشستر يونايتد.



وذكرت التقارير الصحفية أن النادي الإنجليزي وجد اتفاقًا مع النادي العاصمي الإيطالي لدفع 90 مليون يورو للحصول عى خدمات النجم الصربي.



قال رئيس البيانكوشيلستي لصحيفة ليديجيو: “لقد صنعت عائلة هنا وإذا كان هناك لدى أي لاعب عدم شعور بالرضا فيما يتعلق بمسيرته فأنا مستعد لإرضاء أي أحد”.



استطرد: “الهدف هو أن تكون واحد من هذه الأندية التي تمثل نقطة مرجعية في أوروبا وهناك 12 ناديًا منهم الآن ولذلك من الطبيعي لأي لاعب كبير أن يكون لديه حلم باللعب في نادٍ كبير ونحن لم نصل لهذا المستوى بعد”.