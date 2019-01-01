فرقة رضا تشارك الاحتفال القومي لمحافظة مطروح

تشارك فرقة رضا للفنون الشعبية تحت قيادة محمود صلاح، في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح، تحت رعاية وزير الثقافة وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.



ومن المقرر أن تقدم الفرقة عروضها على خشبة مسرح قصر ثقافة مطروح، وذلك بعد عودتها من المشاركة في المهرجان الإفريقي الدولي للفلكلور بدولة صربيا، بعد أن حصدت المركز الأول من ضمن الفرق المشاركة في المهرجان.



جدير بالذكر أن فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تشهد حالة نشاط غير مسبوق بعد ضخ الدماء الجديدة إليها وتفعيل دور الأوركسترا الحية بمعظم فعالياتها.