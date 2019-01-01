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مصر

غانا تثمن الدور الريادى للرئيس السيسي وقيادته الحكيمة للاتحاد الأفريقي

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:42 م
السيسي
السيسي
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ثمن البروفسير "كوابينا فريمبونج بوتينج" وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا الغاني دور الرئيس عبد الفتاح السيسي الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وقيادته الحكيمة للاتحاد الأفريقي، وحرص مصر على إيجاد حلول أفريقية لمشكلات القارة السمراء.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامه السفير عماد حنا سفير جمهورية مصر العربية لدى غانا، بدار السكن المصري في أكرا، بمناسبة الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو 1952.
من جانبه، تناول السفير حنا - في كلمته - دور ثورة يوليو الريادي في دعم حركات التحرر الوطني في أفريقيا وتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، التي أثمرت عن قيام الاتحاد الأفريقي في صورته الحالية.
وأشار إلى تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وغانا منذ عهد الزعيمين الراحلين جمال عبد الناصر وكوامي نكروما، وما تشهده علاقات التعاون بين مصر وغانا اليوم من زخمٍ كبير عززه رغبة البلدين في استشراف آفاق التعاون المتاحة بينهما.
ولفت إلى تطلع الجانب الغاني للاستفادة من حجم التطور الهائل الذي تشهده مصر في كافة المناحي، ودورها الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية، ورئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، إضافة ًإلى ما تقدمه من دعم ملموس لشباب القارة السمراء من خلال ما توفره من دورات تدريبية للعديد من الكوادر الأفريقية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وغيرها من المؤسسات المانحة، والمنتديات والملتقيات العالمية التي تستضيفها لشباب العالم وللشباب العربي والإفريقي.
وقال السفير المصري إن حجم التجارة البينية والاستثمارات بين البلدين شهد زيادة كبيرة، منوها بحرص غانا على اجتذاب الاستثمارات المصرية في المجالات المختلفة.
وتناول في هذا السياق زيارة الرئيس الغاني "نانا أكوفو أدو" الأخيرة لمصر خلال شهر يونيو الماضي، وما سبقها من زيارة وزيرة الخارجية الغانية "شيرلي بوتشواي" للقاهرة، إضافةً إلى زيارة رئيس البرلمان الغاني لمصر تلبيةً لدعوة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والتي أثمرت عن تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية - الغانية.
من جانبه، طلب وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا الغاني - في كلمته - نقل تحيات الرئيس الغاني إلى رئيس الجمهورية بمناسبة العيد القومي.
وشارك فى الاحتفال لفيف من أعضاء الحكومة الغانية ونواب البرلمان، وسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المُعتمدة في أكرا، ورؤساء وممثلو مكاتب المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رجال الأعمال، فضلا عن ممثلي الشركات المصرية العاملة في غانا.
كما شارك في الاحتفال عدد من أبناء الجالية المصرية وممثلو الكنيسة القبطية في أكرا، وعدد من أبناء الجاليات العربية المُقيمة في غانا.
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