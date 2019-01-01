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رياضة

25 مليون ريال الراتب الجديد لحمدالله مع النصر السعودي

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:42 م
عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله
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ذكرت تقارير صحفية سعودية، إن إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، وافقت على تعديل عقد النجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله، بصورة استثنائية، نظرًا لما قدمه مع العالمي في أول مواسمه الاحترافية.

وأشارت تلك التقارير، إن إدارة أصفر العاصمة، ستقوم رفع الراتب السنوي، للدولي المغربي، إلى 25 مليون ريال سعودي، بدلا عن 11 مليونًا و250 ألف ريال.

وإلتحق حمدالله، بمعسكر بطل الدوري السعودي، بمدينة أوفير البرتغالية، الذى يأتى ضمن تحضيرات الأصفر للموسم الرياضى الجديد.

وتمكن اللاعب صاحب الـ28 عامًا، في أول مواسمه مع العالمي، في الحصول على لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي بتسجيل أكبر عدد أهداف في موسم واحد برصيد 35 هدفًا، كذلك حصد لقب أفضل لاعب بالموسم من رابطة دوري المحترفين.

وشارك حمدالله في 26 مباراة بواقع 2197 دقيقة، سجل خلالها 35 هدفًا منها ثمانية أهداف من ضربات جزاء، بمعدل هدفًا كل 64.6 دقيقة.
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