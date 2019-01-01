يوفنتوس يعلن عن قميصه المخصص للعب خارج ملعبه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن قيمصه المخصص للعب خارج ميدانه في الموسم الجديد 2019-2020.



ويتميز القميص الثاني الجديد باللون الأبيض والأحمر مع رقبة على شكل (V)، بالإضافة إلى زخرفة حمراء على شعار أديداس وشعار شركة جيب التي ستكون بمثابة الراعي الرسمي.



ونشر فريق السيدة العجوز التصميم الجديد عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا اليوم، وقد شارك في الترويج له عدد من اللاعبين مثل ميراليم بيانيتش وباولو ديبالا.



وتباينت ردود الفعل بشكل كبير بين مشجعي يوفنتوس على القميص الجديد عقب الإعلان عنه، حيث وجد البعض أن المجموعة الجديدة لطيفة، فيما اعتبرها آخرون مختلفة عن سابقاتها.