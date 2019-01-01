القادسية السعودي يعلن ضم بدر بشير من الفيصلي

أعلن نادي القادسية السعودي لكرة القدم،عن التعاقد مع بدر بشير ظهير أيمن الفيصلي، بعقد لمدة عام على سبيل الإعارة.



وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "اتمت إدارة النادي التوقيع مع اللاعب بدر بشير، وذلك على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الفيصلي".



وكان القادسية هبط للدرجة الثانية من الدوري السعودي الموسم الماضي، بعدما أنهى الموسم في المركز الرابع عشربرصيد 28 نقطة.