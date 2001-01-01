الإنجليزي دارين بينت يعتزل كرة القدم

أعلن اللاعب الإنجليزي المخضرم دارين بينت إنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة اليوم.



وأحرز بينت 35 عاما، الذي ظل بلا ناد منذ رحيله عن فريق ديربي كاونتي الإنجليزي بنهاية موسم 2017 2018، 216 هدفا في 568 مباراة بمختلف المسابقات خلال مشواره مع كرة القدم، والتي بدأت قبل 18 عاما.



وكشف بينت، الذي شارك في 13 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وأحرز خلالها أربعة أهداف، عن اعتزاله اللعب خلال حديث له مع محطة (توك سبورت) الإذاعية البريطانية.



وبدأ بينت مسيرته الرياضية مع فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي عام 2001، قبل أن ينضم لصفوف تشارلتون عام 2005، ثم انتقل لعدد من الأندية الإنجليزية الأخرى من بينها توتنهام هوتسبير وسندرلاند وأستون فيلا.



وأعير بينت لفرق فولهام وبرايتون هوف ألبيون وديربي كاونتي، خلال فترة تواجده مع أستون فيلا، قبل أن ينضم لصفوف ديربي كاونتي نهائيا في يونيو عام 2015.



وعانى بينت من العديد من الإصابات في أوتار الركبة، وبعد تسجيله هدفين في 15 مباراة لعبها مع فريق بورتون ألبيون، الذي أعير إليه من ديربي كاونتي في موسم 2017 2018، سمحت له بالرحيل إدارة ديربي كاونتي قبل أكثر من عام.