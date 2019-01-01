ميلان يسعى لضم مبابي الجديد

دخل نادي ميلان في سباق التعاقد مع المهاجم البرتغالي الشاب رافائيل لياو، والذي يعتبر هدفًا لأندية عديدة على رأسها باريس سان جيرمان.



تألق المهاجم الشاب رفقة ليل في الموسم الفائت مما دفع ناديه إلى تسعيره بـ40 مليون يورو.



ويحظى لياو باهتمام ناديي روما والإنتر في الدوري الإيطالي كذلك، وتم تشبيه اللاعب بنجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بعد أن نجح في قيادة ليل للمركز الثاني في الدوري الفرنسي وبالتالي أصبح بإمكانه المشاركة في دوري الأبطال.



وحسب الصحفية البرتغالية كلاوديا جارسيا فإن ميلان قام بالفعل في الدخول في مفاوضات مع الجانب الفرنسي.



ولدى ميلان موقف قوي في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ20 ربيعًا وخاصة وأنه يملك علاقات قوية مع نادي ليل المرتبط بصندوق إليوت للاستثمار الذي يدير شؤون النادي الإيطالي في الوقت الحالي.