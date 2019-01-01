تونس تودع بطولة إفريقيا للمحليين في السلة

ودع منتخب تونس لكرة السلة منافسات بطولة إفريقيا للمحليين (الأفرو كان)، المقامة حاليًا بمالي، بعد الخسارة أمام منتخب كينيا بنتيجة 76 82، أمس الأربعاء.



وفشل منتخب تونس في الوصول إلى المربع الذهبي إثر الخسارة من كينيا إثر تمديد الوقت لانتهاء المباراة في وقتها القانوني بالتعادل 6868.



ويخوض منتخب نسور قرطاج غدًا مباراة ترتيبية أمام منتخب مالي الذي أزاحه منتخب المغرب بنتيجة 69- 61.



وبذلك سيكون منتخب أسود الأطلس المنتخب العربي الوحيد الذي يسجل حضوره في المربع الذهبي لهذه التظاهرة الأفريقية، خصوصا أن منتخب الجزائر انهزم هو الآخر أمام منتخب أنجولا 89-62.