وزير الخارجية العراقي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي للتعزية بوفاة السبسي

أجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اتصالا هاتفيا، اليوم، مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي للتعزية في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.



ونقل الحكيم - وفقا للوكالة الوطنية العراقية نينا - تعازي حكومة العراق إلى حكومة تونس الشقيق بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم.



وأعرب الوزير عن تعازيه لنظيره ومن خلاله إلى الشعب التونسي أجمع.