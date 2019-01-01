وزير الخارجية العراقي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي للتعزية بوفاة السبسي
الخميس 25/يوليه/2019 - 06:35 م
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أجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اتصالا هاتفيا، اليوم، مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي للتعزية في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
ونقل الحكيم - وفقا للوكالة الوطنية العراقية نينا - تعازي حكومة العراق إلى حكومة تونس الشقيق بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم.
وأعرب الوزير عن تعازيه لنظيره ومن خلاله إلى الشعب التونسي أجمع.
ونقل الحكيم - وفقا للوكالة الوطنية العراقية نينا - تعازي حكومة العراق إلى حكومة تونس الشقيق بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم.
وأعرب الوزير عن تعازيه لنظيره ومن خلاله إلى الشعب التونسي أجمع.