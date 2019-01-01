سلسلة ندوات إعادة قراءة التاريخ بأتيليه القاهرة لمجابهة "صفقة القرن"

يقيم أتيليه القاهرة، سلسلة ندوات شهرية تحت عنوان "إعادة قراءة التاريخ"، يحاضر فيها الدكتور والفنان التشكيلي ياسر شحاته، وذلك إبتداء من اليوم الخميس عن بداية المسيحية، والصراعات الفكرية الدينية، التي صاحبت البدايات والدور المصري الحاسم وغير المعروف في حسمها وقيادة العالم فكريا وحضاريا في هذه الفترة.



كانت الحلقات السابقة عن نشأة الإنسان في أفريقيا، وهجرات الأفارقة إلى أوروبا وآسيا، وعن حضارات العصر الحجري ثم انتقلت إلى الحضارات العربية القديمة في مصر وسوريا والعراق وانتهت بدولة البطالمة.



المحاضر ياسر شحاته، قال فى بيان صحفى، إن السبب ورء إستأنف سلسلة إعادة قراءة التايخ يرتبط بموقف الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، ومؤتمرات تسويق صفقة القرن المراد بها تصفية القضية الفلسطينية تماما، وفتح الطريق لاستكمال المشروع الصهيوني.

