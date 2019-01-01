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سياسي

سامح عاشور يوافق على صرف اعتماد استراحة للمحامين بـ"أبو تشت"

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:20 م
النقيب العام، سامح
النقيب العام، سامح عاشور
الحسين عبيد و محمد جعفر
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وافق النقيب العام، سامح عاشور، اليوم، على صرف الاعتماد المالي لبناء استراحة ثانية لمحامي قنا بأبوتشت، وذلك خلال لقائه أحمد عبد اللطيف، عضو مجلس نقابة محامي قنا.

وقال أحمد عبداللطيف، إن الاستراحة سوف يتم إنشاؤها على أعلى مستوى يليق بالمحامين، نظرا لأن الاستراحة الأولى لم تعد تسع جموع المحامين، تحت إشراف فتحي الصويني، نقيب محامي قنا، مشيرا إلى أنه تم صدور الموافقة من رئيس محكمة قنا الابتدائية.
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