عمران خان: ترامب يزور باكستان قريبًا

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور باكستان قريبًا.

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن خان وصفه -خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس- زيارته مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالناجحة.



وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل قال -في وقت سابق اليوم- إن زيارة رئيس الوزراء عمران خان لأمريكا أسهمت في إعادة ضبط العلاقات مع أمريكا.