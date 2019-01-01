عمران خان: ترامب يزور باكستان قريبًا
الخميس 25/يوليه/2019 - 06:20 م
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قال رئيس وزراء باكستان عمران خان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور باكستان قريبًا.
ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن خان وصفه -خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس- زيارته مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالناجحة.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل قال -في وقت سابق اليوم- إن زيارة رئيس الوزراء عمران خان لأمريكا أسهمت في إعادة ضبط العلاقات مع أمريكا.
ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن خان وصفه -خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس- زيارته مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالناجحة.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل قال -في وقت سابق اليوم- إن زيارة رئيس الوزراء عمران خان لأمريكا أسهمت في إعادة ضبط العلاقات مع أمريكا.