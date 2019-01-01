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الثقافة

ورشة تعزيز وحماية حقوق المرأة بالأعلى للثقافة.. 29 يوليو

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الضمراني
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يعقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى؛ بالتعاون مع مؤسسة وسائل الإتصال ورمن أجل التنمية ورئيسة مجلس أمنائها الدكتورة عزة كامل، ورشة تعزيز وحماية حقوق ومشاركة "التحديات والأولويات الوطنية"، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا خلال الفترة من 29 حتى 31 يوليو الجارى.

وتناقش الورشة قضايا المراءة من جوانب مختلفة ومنها "مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التحيزات المبنية على النوع الاجتماعي والاستراتيجيات، دور الإعلام في تعزيز وحماية حقوق النساء، المواطنة والمجتمع المدني ومنظمات حقوق النساء، دور البرلمان في المشاورات العامة بين الإطار القانوني والتطبيق، المشاركة السياسية للنساء بين الواقع والمأمول، تجليات القضايا النسوية في الرواية، المراة والترجمة، المرأة والمسرح، السينما وقضايا المرأة التحديات والأولويات، التوصيات".

تختتم الورشة بعرض حكى قصير لفرقة بيت الحوادي، يشارك فيها العديد من الاسماء فى مجال حقوق المرأة؛ وهم مهجة غالب، منى منير، نادية هنري أعضاء البرلمان المصري، الدكتور كمال مغيث، أمل جمال الدين، هانيا مهيب، نبيل صموئيل، رضا الدسوقي، دينا الجندي، شعبان يوسف، أنور مغيث، عبير علي، الدكتور عاطف محمد عبيد.

تأتى تلك الفعالية فى إطار اهتمام الدولة بتمكين المرأة المصرية للحصول على حقوقها الاجتماعية والسياسية بوصفها نصف المجتمع.
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