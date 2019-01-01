حماية النيل تزيل 76 حالة تعد فى 5 محافظات



نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات "القليوبية – البحيرة – الدقهلية – المنيا – اسيوط"، وأسفرت عن إزالة 76 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء حملة إنقاذ نهر النيل 46864 حالة تعدٍ.

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن الوزارة مستمرة في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات كأولوية للحفاظ على النهر، باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.

وأكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن الحملات تستهدف حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف،والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

مشددا على المضى فى كافة الجهود لإزالة كل المخالفات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

