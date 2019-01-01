ترامب: ما من عدو لديه القدرة على مواجهة إمكانياتنا العسكرية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدرة الجيش الأمريكي على مواجهة أي عدو للولايات المتحدة، مشيرًا إلى القوات الأمربيكية استطاعت تدمير مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في كل من؛ سوريا والعراق.



وقال "ترامب" في كلمته اليوم الخميس: "ما من عدو لديه القدرة على مواجهة إمكانياتنا العسكرية".

وأضاف قائلًا: "قضينا على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل سريع للغاية".



وحذر الرئيس الأمريكي من احتمالية استخدام القوات الأمريكية لطائراتها المتطورة، وصرح قائلًا: "طورنا طائراتنا بشكل غير مسبوق ونتمنى ألا نضطر لاستخدامها".



وتابع ترامب: "الأعداء الآن باتوا يتحدثون إلينا بشكل بالغ الاحترام على عكس سنوات سابقة"، مضيفًا: "نضمن أن نسيطر على أي معركة نخوضها".