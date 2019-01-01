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عالم

الشحن البحري: قرار بريطانيا بحماية السفن سيؤمن الممرات

الخميس 25/يوليه/2019 - 05:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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قالت غرفة الشحن البحري البريطانية، اليوم الخميس، إن قرار بريطانيا نشر سفينة حربية لمرافقة السفن التي ترفع العلم البريطاني في الشرق الأوسط سيوفر المزيد من الأمان للشحنات المهمة.

وقال بوب سانجوينيتي الرئيس التنفيذي لغرفة الشحن البحري البريطانية - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية - "إن هذه الخطوة ستوفر بعض الأمان والطمأنينة المطلوب بشدة لمجتمع الشحن البحري في هذا الوقت الذي تسوده الضبابية".

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت اليوم، أن سفينة حربية بريطانية سترافق السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز للدفاع عن حرية الملاحة، في تغيير للسياسة، بعدما سبق أن أعلنت الحكومة أنها لا تملك الموارد العسكرية لفعل ذلك.

يشار إلى أن إيران اعترضت ناقلة نفط سويدية ترفع العلم البريطاني في 19 يوليو، بعد 15 يومًا على قيام السلطات البريطانية باعتراض ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.
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