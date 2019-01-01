تجديد حبس مسجل "طعن" بائعة مناديل بالموسكي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الخميس، حبس مسجل خطر طعن بائعة مناديل بسلاح أبيض محدثًا إصابتها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله بائعة مناديل، مصابة بجرح نافذ بالبطن.

بالانتقال والفحص، وسؤال المصابة قررت أنه حــــال تواجدها بحديقة بميدان العتبة دائرة القسم، قام بائع خردوات، مسجل شقى خطر، بالتعدى عليها مستخدمًا سلاحا أبيض عبارة عن سكين كان بحوزته محدثًا إصابتها على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

