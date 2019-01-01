تفاصيل إحالة المتهمين بالشروع في قتل سائق بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، بإحالة متهمين لمحكمة الجنايات لشروعهما في قتل سائق.

وكشف أمر الإحالة في القضية المقيدة رقم 5839 لسنة 2019 بأن المتهمين هما عادل.م، وأسامة.ع عاطلان، واعترف المتهمان أمام النيابة بارتكابهما واقعة التعدي على المجني عليه، واعترف باعتدائهما عليه بسلاح أبيض حتى أحدثا له عدة إصابات متفرقة بجسده.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج، يفيد بوصول سائق مصاب بعدة طعنات، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من القبض على المتهمين، وبحوزتهما أداة الجريمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

