"الحرس الثوري": سحبنا الناقلة البريطانية من بين 5 بوارج حربية

كشف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن القوة البحرية الإيرانية سحبت ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" باتجاه سواحل إيران من بين 5 بوارج حربية.



وقال سلامي اليوم الخميس، إن قوات الحرس الثوري البحرية سحبت الناقلة من بين 4 بوارج أمريكية ومدمرة بريطانية، من دون الاكتراث بكل النداءات عبر أجهزة اللاسلكي، معتبرا أن ذلك دفع بهيبة وهيمنة الاستعمار الذي نهب ثروات شعوب المنطقة على مدى مئة عام إلى الحضيض.



وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت، اليوم الخميس، أن السفن البحرية التابعة للملكية البريطانية سترافق السفن والناقلات التي تحمل العلم البريطاني أثناء عبورها مضيق هرمز.



وأضافت الوزارة أن "البحرية البريطانية سترافق السفن للدفاع عن حرية الملاحة بعدما استولت إيران على ناقلة نفط بريطانية".