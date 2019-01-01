جونسون يؤكد توجهه لزيادة الإنفاق الدفاعي لبريطانيا

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، عن رغبته في زيادة الإنفاق العسكري للمملكة.



وقال جونسون في كلمة أمام نواب مجلس العموم بصفته رئيسا للحكومة البريطانية، وهو يرد على سؤال رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع، جوليان لويس: "أشارك تماما زميلي في رغبته بزيادة الإنفاق (العسكري)، لا سيما في مجال بناء السفن الجديدة. ولا يعد ذلك مجرد أسلوب لإيجاد فرص عمل جديدة في بلادنا لأخصائيين من ذوي المهارات الرفيعة، بل وكذلك سلعة رائعة لصادرات بريطانيا إلى دول أخرى".



وبحسب رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع، فإن حادث احتجاز ناقلات النفط البريطانية في مضيق هرمز، شكل "دليلا قاسيا على أن التشكيل الكمي للقوات البحرية الملكية أدنى بكثير من حد الخطر".



ويوم الاثنين الماضي، أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني، توبياس إيلفود، لصحيفة "Times" أن القوات البحرية البريطانية غير قادرة في الوقت الحالي على الدفاع عن مصالح المملكة المتحدة، وأن على لندن زيادة الإنفاق العسكري، بما في ذلك توسيع تمويل أسطولها الحربي، إذا كانت تريد لبريطانيا أن تستمر في لعب دور هام على الساحة العالمية.



وفي 19 يوليو، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية باحتجاز ناقلة النفط "Stena Impero" التي كانت تبحر تحت علم بريطانيا، في مضيق هرمز، بعد أن أقفلت جهازها للتعرف الآلي ولم ترد على إنذارات قوات الحرس الثوري الإيراني.



فيما أوضح الحرس الثوري أن الناقلة البريطانية احتجزت بسبب انتهاكها القوانين الدولية، وجرى اصطحابها إلى الشاطئ لفحصها. من جهتها، اتهمت السلطات البريطانية طهران بأنها احتجزت الناقلة في مياه سلطنة عُمان الإقليمية، في انتهاك للقانون الدولي، ثم أجبرتها على دخول المياه الإيرانية.