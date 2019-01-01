الخطوط السعودية تُسيّر رحلات إضافية للقاهرة

تبدأ شركة الخطوط الجوية السعودية، تسيير أولى رحلاتها الجوية الإضافية من مطار القاهرة الدولى إلى مطارى المدينة المنورة وجده الدوليين بالمملكة السعودية، اعتبارا من يوم 28 يوليو الجارى.

كانت الشركة السعودية قد بدأت فى تسيير الرحلات الجوية من القاهرة إلى الأراضى المقدسة، لنقل ضيوف بيت الله الحرام منذ السبت الماضى، حيث يتم تسيير 3 رحلات جوية يوميًا إلى المدينة المنورة وجدة، ضمن الأسطول الجوى الذى ستسيره الشركة السعودية لنقل ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

وكانت سلطات مبنى الركاب رقم 1 أعلنت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بصالة رقم 3، لاستقبال الرحلات الجوية السعودية الإضافية، حيث تمت زيادة العناصر الأمنية والحجر الصحى بالصالة، وأفراد العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران.

