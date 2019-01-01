بريطانيا تعلن توفير حماية عسكرية لسفنها التجارية في مياه الخليج

أعلنت بریطانیا الیوم الخمیس، أن سفنھا الحربیة ستوفر الحمایة لناقلات النفط والسفن التجاریة البریطانیة التي تمر عبر مضیق "ھرمز" بالخلیج العربي.



وذكر متحدث باسم الحكومة البریطانیة، أن القرار اتخذ بعد اجتماع للجنة الطوارئ الوطنیة "كوبرا" الذي خصص لبحث تداعیات احتجاز إیران ناقلة النفط البریطانیة "ستینا إمبیرو" الأسبوع الماضي.



وأكد المتحدث أن طلب من الشركات المالكة للسفن البریطانیة تزوید الجھات المھنیة بتفاصیل رحلاتھا في المنطقة من أجل ضمان الحمایة لھا من قبل فرقاطة "إتش أم إس مونتروز" التي تراقب الملاحة البحریة بالقرب من مضیق "ھرمز".



وكان وزیر الخارجیة البریطانیة السابق جیریمي ھانت، أعلن مطلع الأسبوع الجاري، بدء إجراء اتصالات مع عدد من نظرائه الأوروبیين لبحث سبل تشكیل قوة بحریة تتولى حمایة السفن الأوروبیة من محاولات الاعتراض الإیرانیة، وذلك بعد أن أعلنت إيران الجمعة الماضیة، احتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستینا إمبیرو".